Изявени кулинари ще готвят телешки жили на втория Фестивал на горнооряховското гърне

Второто издание на Фестивала на горнооряховското гърне ще посреща многобройните си гости от 3 до 5 октомври, в пространството около Летния театър и стадиона в Горна Оряховица.

Фестивалът съхранява, популяризира и предава автентични рецепти и традиции в приготвяне на характерното за района ястие от телешки жили. Затова след първото му издание Община Горна Оряховица подаде заявление в Патентното ведомство и Фестивалът на горнооряховското гърне вече е вписан в Държавния регистър на марките съгласно Закона за марките и географските означения.

И тази година фестивалните дни ще са изпълнени с неспирна и интересна програма, съчетала българска музика и народни танци, кулинарни игри, вкусни гозби, работилници и майсторски ателиета за деца и възрастни, както и фермерски пазар, разположен на място.

Ароматите, вкусовете и традициите на региона ще бъдат представени от изявени готвачи, като второто издание на фестивала вече е и с международно участие.

Телешки жили ще готвят любимците от телевизионното предаване Hell’s Kitchen България Царина Цанева и Ивайло Иванов.

С две автентични рецепти ще се представи колоритният местен майстор, събирач на горнооряховски истории и кулинарни тайни Христо Димов-Лучето.

Шеф Станимир Радичев, утвърдил се като български производител на патентовани саламурени сирена с трюфели и други деликатеси, ще представи най-вкусната горнооряховска супа по касапски, приготвена от телешки опашки.

Ястия с телешко месо ще сготвят и горнооряховски деца, възпитаници на Професионалната гимназия по хранителни технологии „Професор доктор Асен Златаров” заедно с представители на гостуваща едноименна гимназия от Димитровград и шеф Ленко Нинов от „Метро Академия“, както и фермата за аспержи в с. Джулюница.

Античната кухня на Ана и Димитър Спасови от Сдружение „Вила Аквавила” ще представи „Вкусът от миналото”.

Сред чуждестранните гастрономи е носителят на най-високото кулинарно отличие – звезда „Мишлен“, Стилианос Дингас от Гърция, който ще готви заедно с колегите си шеф Магдалини Тситсинуди и шеф Хриси Константиниду.

Гости от побратимените на Горна Оряховица украински градове Миргород и Арциз, в които живеят големи български общности, ще представят стари автентични рецепти, а също съхраненото в техния край българско народно творчество.

За малките гости на Фестивала на горнооряховското гърне ще има образователни игри и любопитни занимания и демонстрации.

Над 450 изпълнители ще се изявят в програмата в обособеното фестивално градче.

Симона Загорова, Софи Маринова и народната певица Ива Давидова са музикалните звезди, които ще владеят вечерната сцена съответно в петък, събота и неделя.