„Кроношпан“ и „Топлофикация ВТ“ черпят най-много вода от язовир „Йовковци“

Общо промишлените предприятия потребяват 62% от водата в областта, в други области надвишават 90 на сто

„Кроношпан България“ ЕООД и „Топлофикация ВТ“ АД са най-големите консуматори на вода от язовир „Йовковци“, показва официалната справка на водното дружество, с която „Борба“ разполага.

В нея са посочени 20 фирми и институции от областта, като начело е „Кроношпан“, който черпи 21 000 кубика вода месечно. Веднага след него се нарежда топлофикационното дружество с 15 000, а съответно на трето и четвърто място с по 10 000 кубика са „Куадрант Бевъриджис“ АД и „Аркус“ АД – Лясковец.

Противно на мненията, че бирените фабрики ползват най-много вода за производството си, „Болярка“ и „Бритос“, както и „Захарни заводи“ черпят по 9000 кубика.

На осмо място е „Бизнес парк В. Търново“ ЕАД, а в „почетната десетка“ са стражишката фирма „Корадо България“ АД (7500 куб. метра) и великотърновският клон на „Мегапорт“ (7000 куб. метра). Веднага след тях се нарежда еленското млекопреработвателно предприятие „БИ СИ СИ Хандел“ ООД.

В този списък са и Община Велико Търново, „Кехлибар“ ЕООД – Лясковец, „Пименс“ ЕООД – Стражица, „Студентски столове и общежития“ ЕАД.

На последните 5 места в низходящ ред са „Планета 98“ ЕООД – Горна Оряховица, и великотърновските НВУ „Васил Левски“, „Престиж 96“ и „Елит Мес Минев – Родопа – ВТ“ ЕООД. Последна е полскотръмбешката фирма „Олива“ АД с 1800 кубика.

По думите на управителя на „ВиК Йовковци“ Илиян Илиев, промишлеността във Великотърновска област потребява 62% вода общо от язовир „Йовковци“, река Янтра и други водоизточници.

Според него това не е притеснително, защото в други области консумацията на вода от предприятията надвишава 90 процента.

Ана РАЙКОВСКА