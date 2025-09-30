Къще спира токът в сряда /1 октомври/

8:30 ч. до 16:30 ч.

В периодаса възможни смущения в районите на:

Гр. Велико Търново:

ул. „Александър Добринов“ № 1 и № 2

ул. „Братя Миладинови“ от № 1 до № 13, от № 17 до № 21, от № 27 до № 53, от № 57 до № 59, от № 63 до № 77, № 4, № 16 и от № 20 до № 24

ул. „Бузлуджа“ от № 1 до № 5 и от № 4 до № 10

ул. „Велчо Джамджията“ от № 1 до № 15, № 19 и от № 4 до № 24

ул. „Въстаническа“ №1

ул. „Г. С. Раковски“ №19, № 23 и №25

ул. „Г. Мамарчев“ от №3 до №5 и № 2

ул. „10 ти февруари“ № 1

ул. „Драгоман“ от № 1 до № 9, от № 13 до № 33 и от № 2 до № 24

ул. „Евгения Кисимова“ от № 1 до № 9

ул. „Ефрем Попхристов“ от № 1 до № 5

ул. „Стефан Стамболов“ от №13 до №51 от №30 до №40, от №54 до №62

ул. „Зеленка“ от № 1 до № 5 и от № 2 до № 12

ул. „Иван Вазов“ от № 1 до №19, от №31 до №35, от №2 до №20 и от №26 до №44

ул. „Иванка Ботева“ от № 2 до № 4

ул. „Караминков“ от № 1 до № 35, от № 2 до № 22, № 28 и от № 32 до № 38

ул. „Кирил и Методий“ от № 29 до № 37, от № 41 до № 57, № 61 и от № 14 до № 38

ул. „К.Гайтанджията“ № 1, № 2 и № 10

ул. „ Kолю Фичето“ от № 1 до № 3 и от № 2 до № 4

ул. „Константи Кисимов“ № 1

ул. „Медникарска“ от № 2 до № 8и № 18

ул. „Независимост “ № 2

ул. „Никола Пиколо“ от № 1 до № 3, № 13, от № 21 до № 35 и от № 2 до № 8

ул. „Никола Странджата“ от № 1 до № 11, № 2, № 8 и № 10

ул. „Опълченска“ от № 1 до № 5, №9, № 49, № 55, № 59, № 61 от № 2 до № 6 и от № 12 до №22

ул. „Панайот Типографов“ от № 3 до № 39, от № 24 до № 26, № 30, от № 34 до № 58 и от № 62 до № 82

ул. „Панделей Кисимов“ №1 и от № 4 до № 10

ул. „Петко Р. Славейков“ от № 1 до № 9, № 13, от № 17 до № 39, от № 2 до № 10, № 14 и от № 18 до № 20

ул. „Пл. Поборнически“ от № 2 до № 4 и от № 3 до № 5

ул. „Поборническа“ от № 43 до № 115, от № 121 до № 143, № 173, № 185, № 187 и от № 32 до № 56

ул. „Резервоарска“ от № 21 до № 99 и от № 8 до № 40

ул. „Родолюбец“ № 2, № 5 и № 7

ул. „Сава Пенев“ от № 3 до № 5 и от № 4 до № 10

ул. „Стефан Караджа“ от № 13 до № 17

ул. „Стефан Стамболов“ от № 13 до № 51, № 65, № 2, от № 30 до № 40, № 58 и от № 62 до № 64

ул. „Т. Лефтеров“ от № 3 до № 11, № 2 и № 4

ул. „Христо Даскалов“ от № 1 до № 17 и от № 2 до № 18

ул. „Христо Караминков“ № 4, № 8 № 20, № 26 и от № 30 до № 32

ул. „Цар Асен Първи“ № 5

ул. „Читалищна“ от № 15 до № 23 и от № 14 до № 18

ул. „Шипка“ от № 1 до № 13, от № 2 до № 6 и от № 10 до № 12

ул. „Янтра“ № 1 и № 2.