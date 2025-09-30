Местен шампион от „Последният печели“ написа „Ода за Изкуствения Интелект“

29 великотърновски автори издадоха сборник в трудни за литературата времена

11-кратният победител в телевизионното предаване „Последният печели“ Николай Колев се потопи „Из вечните полета на изкуствения интелект“ с 13 стихотворения от различни поетични жанрове.

Провокативните му творби са част от новия литературен сборник „Вярност“ на литературния клуб „Никола Й. Вапцаров“.

29 великотърновски автори от клуба са включени със свои произведения в сборника, който излиза в трудни за литературата времена. Всички те сами са финансирали излизането му на бял свят чрез издателство „ИВИС“ в старата столица.

Изданието беше представено от председателя на литературния клуб Тодорка Цонева и зам.-председателя Стоян Долапчиев. Те посочиха, че от 2015 г. настоящата книга е десетият сборник с авторски произведения на членове на клуба.

С настоящото заглавие на сборника авторите са търсили съпоставка с известното в цял свят стихотворение „Вяра“ на своя патрон Никола Вапцаров. Тодорка Цонева посочи, че в клуба през годините са преминали много прочути творци, а почетен член и до днес е големият роден поет Матей Шопкин.

Стоян Долапчиев припомни, че някогашният държавен глава Тодор Живков удостоява с орден „Климент Охридски“ през 1978 г. тогавашния литературен кръжок към Дома на Народната армия „Н. Й. Вапцаров“. Според него са малко творческите колективи в старата столица, които могат да се похвалят с подобно отличие, а медалът стига до клуба по случай 25 години от създаването му и за неговата активна творческа дейност.

В литературния клуб днес членуват бивши офицери, инженери, учители, университетски преподаватели, а отскоро ученици и студенти, обясни Тодорка Цонева, която е щастлива от факта, че и внуци на дългогодишни участници вече са част от тяхното литературно семейство.

Клубът „Никола Йонков Вапцаров“ към Военния клуб във Велико Търново е основан през далечната 1952 г.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът