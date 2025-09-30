Младият тим на „Ударникъ“ стартира със загуба в първенството на ББЛ „А“ група

Младият отбор на „Ударникъ“ дебютира в първенството на ББЛ „А“ група, отстъпвайки на един от фаворитите- опитния тим на БК „Тунджа“ /Ямбол/ с 63:98. Двубоят се изигра в баскетболната зала на стадион „Ивайло“ в Старопрестолния град, съгласно новата концепцията в шампионата, а именно, че тази година всички двубои в лигата ще се играят на принципа на разменено гостуване.

Преди срещата етърци зарадваха гостите си със символични подаръци от страна на ръководството на клуба, обуславяйки взаимното уважение и дългогодишното баскетболно партньорство между двата клуба.

Мачът започна с превес на ямболии, които дръпнаха с 24 точки на полувремето. Втората част беше по-равностойна и етърци играха по-освободено, но не успяха да пропукат съперника си. Великотърновци, които са най-младият тим в цялата лига със средна възраст около 16 години и 10 месеца, се бориха мъжки за всяка една топка по време на целия мач, но физическото надмощие и опитът на съперника в крайна сметка надделяха, за да се стигне до финалното 63:98.

За гостите най-резултатен беше Мартин Чавдаров с 18 т. За „Ударникъ“ 15-годишният Симеон Стоянов се отчете с 14 т., а Николай Василев добави 13 т.