Общинският съвет в Лясковец с първа електронна сесия

Галина Георгиева

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ЛЯСКОВЕЦ НАПРАВИ ВАЖНА СТЪПКА КЪМ МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА РАБОТАТА СИ.

От септември всички заседания на местния парламент вече се провеждат в електронен формат, а използването на хартия остава в миналото.

С новата система общинските съветници получават по електронен път предложенията и документите, подготвени от администрацията. Това включва също материалите за заседания на комисии и за самата сесия.

Всички файлове се изпращат по имейл, а по време на заседанията вотът ще се упражнява чрез таблети.

В първата си електронна сесия на 25 септември местните парламентаристи гласуваха нова Наредба за обществения ред, Наредба за управление на дейностите по отпадъците и др.

Дигитализирането на дейността им не само подобрява работния процес, но и намалява разходите за печат и позволява прозрачност, тъй като гласуванията се регистрират автоматично в реално време.

