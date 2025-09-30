От ресторантьори до царе на магнолиите – как семейство Кирилови откри тайната на райските градини

Разсадникът на Мариян и Снежанка е озеленил молове, хотели и бизнес паркове

СМЕЛОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ БЕЛЕЖАТ ИСТОРИЯТА НА СЪПРУЗИТЕ МАРИЯН И СНЕЖАНКА КИРИЛОВИ, които са свили зелен оазис в павликенското село Стамболово. Там на 8 дка се шири техният разсадник, в който греят нежни азалии, зелени туи, пищни рози и още стотина вида растения.

Голямата им гордост обаче са магнолиите, които наричат капризни красавици, но именно те ги превърнали в лидер в производството им в България.

Зад зеленото богатство на семейството стоят дългогодишен и упорит труд, които надделели над трудностите и изпитанията.

Мариян и Снежанка са родом от Павликени. Първоначално въртели ресторантьорски бизнес, но на прага на 2000 г. решили да сменят посоката. Без никакъв опит стартирали семейното стопанство за производство на декоративни и вечнозелени храсти. Купили си място в Стамболово и започнали нова глава в професионалния си живот.

„Навремето това беше свободна ниша, в която видях потенциал. Тогава нямаше нито литература, нито информация по темата в интернет. Всичко беше на принципа проба – грешка. Постепенно се научихме“, спомня си Мариян.

Днес в разсадника отглеждат над 150 000 растения от 120 вида.

Работят по холандска технология, а всеки квадратен метър е усвоен с по около 80 стръка при стандарт два. Така реално стопанството отговаря на мащаба на 100 дка. Използват 70% разсад от Нидерландия, а останалите 30% са собствено производство.

В отглеждането на храстите участва цялото семейство, а при необходимост наемат сезонни работници.

„Дори с автоматични поливни системи, няма как да оставим и за ден растенията без надзор. Всичко може да се случи – да спре токът или друго непредвидено обстоятелство, което да нанесе щети“, обяснява Снежанка.

Съпрузите разказват с огромна любов за царицата на градината им – магнолията. Отглеждат 15 сорта от нея.

„Магнолиите са най-капризните от растенията ни. Искат специална почва, различни субстрати и всяко растение е специфично. Както в детската градина, всяко дете има индивидуални нужди и характер, така и при тях“, казва Мариян.

В стопанството се грижат също за киви, къпина, ягодово дърво, нар и други видове, пригодени за оцеляване спрямо родните климатични условия.

Разсадникът се развива изцяло със собствено финансиране и не чака субсидии от ЕС. Преди 20 години кандидатствали по мярката „Млад фермер“, но заради неуредици стопанството така и не получило парична подкрепа.

Производителите твърдят, че на пазара конкуренцията е жестока.

„Цените често се подбиват от хора, за които това е допълнителен бизнес. Работим на едро. Наши храсти са украсили едни от големите молове, хотели и бизнес паркове у нас“, сподели Снежанка.

Признава, че е имало момент, в който предложила на съпруга си да се откажат от този бизнес. Той обаче категорично отхвърлил идеята. И така с общи усилия, воля и любов, красивите растения започнали всеки ден да им носят дългоочакваното удовлетворение и отплата.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката