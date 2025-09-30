Откриват Регионален център за безплатна правна помощ и консултиране във Велико Търново

Министърът на правосъдието Георги Георгиев ще присъства на официалното откриване на Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет на Великотърновската адвокатска колегия.

Церемонията е част от програмата, с която във Велико Търново ще бъдат отбелязани 20 години от приемането на Закона за правна помощ в България и на Закона за защита от домашно насилие. Инициативата е под патронажа на правосъдния министър и се реализира с подкрепата на Община Велико Търново.

Откриването на Регионалния офис за консултиране ще се състои на 3 октомври от 17 часа на ул. „Марно поле” 14. След това за гостите на тържеството ще бъде организирано излъчване на аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина”.

На 4 октомври честванията продължават в Музей „Възраждане и Учредително събрание”, като в тях ще се включат правосъдният министър, кметът на Община Велико Търново, председателят на Висшия адвокатски съвет, представители на адвокатските колегии от страната и др.

Председателят на Националното бюро за правна помощ ще представи доклад за 20-годишното развитие на институцията, ще бъдат връчени грамоти и плакети на заслужили юристи, служители и институции с принос в развитието на правната помощ.

На кръгла маса ще бъде разисквано бъдещето на правната помощ в България и необходими нормативни промени за нейното развитие.

В Регионалния център за консултиране, който ще бъде открит на 3 октомври, адвокати ще предоставят безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи, в т. ч. на пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора във Великотърновска област, под формата на правни съвети и консултации.

Центърът ще работи във вторник, сряда и четвъртък от 14,00 до 17,00 часа и ще приема лицата след предварително записване.

Снимката е илюстративна.