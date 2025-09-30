Парк „Мини България“ става на 8 години, първите 80, закупили билети, получават изненада

Парк „Мини България“ във Велико Търново навършва 8 години на 30 септември.

Паркът с миниатюрите, както е известен в старата столица, придоби голяма популярност в цялата страна и се радва на интерес от страна на жителите и гостите на града.

„На 30 септември парк „Мини България“ във Велико Търново навършва цели 8 години! За нас това е повод за голям празник и искаме да го споделим с всички, които обичат България и нейните забележителности. Заповядайте да празнуваме заедно този специален ден! Очаква ви чудесна атмосфера и разбира се – цялата България, събрана на едно място “, споделят от парка.

Първите 80 гости, които си закупят билет за вход на място от касата, ще получат изненада. Паркът отваря в 9.00 часа сутринта.

Михаил МИХАЛЕВ