Посрещнахме есента с 32 случая на заразни болести

ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА АСТРОНОМИЧЕСКАТА ЕСЕН В ОБЛАСТТА ДОНЕСЕ 32 СЛУЧАЯ НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ.

Това става ясно от бюлетина на РЗИ Велико Търново за периода 23 – 28 септември.

Най-често срещани са ентероколитите – 11 случая.

В старопрестолната община са установени по един болен от хепатит А и хепатит С, двама с COVID-19 и трима с варицела.

В община Свищов е отчетен пациент с хепатит В, а в Стражишко – по един случай на туберкулоза и на ламблиоза.

За периода са регистрирани също 11 души с остри респираторни заболявания. Тази честота е характерна за настъпването на хладното време, когато традиционно започва повишение на заболеваемостта от сезонни инфекции.

Галина ГЕОРГИЕВА