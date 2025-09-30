Предимно облачно и студено

В сряда времето ще е предимно облачно, на отделни места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 7 гр.

Максималните температури ще са между 17 и 19 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 18 гр.

Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще е облачно, на места с валежи от дъжд, по върховете – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 11 гр., а на 2000 м ще е около 4 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 34.3 гр. през 1991 г., най-ниската измерена минимална температура е -0.7 гр. през 1977 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 15 минути и ще залезе в 18 часа и 57 минути.

Фаза на Луната: шест дни преди пълнолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново