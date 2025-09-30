Проектът за АМ Русе -Велико Търново трябва да бъде реализиран до 2029 година

Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева се включи в И нформационен ден, посветен на изграждането на пътното съоражение

Най-късно до 2029 година проектът за магистрала Русе – Велико Търново е важно да бъде реализиран. Трябва да се действа бързо. Това заяви на 30 септември ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден, посветен на изграждането на магистрала „Русе – Велико Търново“ в град Бяла, Русенско. На събитието присъстваха областните управители на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева и на Русе-Драгомир Драганов.

„Проектът е от стратегическо значение за България, но също така и за Европа. Той свързва Балтийско, през Черно море до Егейско море. Проект, който ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората, който ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции, за работни места“, подчерта Йорданка Чобанова. Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията, и ръководител на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 отчете, че необходимите средства са осигурени.

„Очакваме до края на годината да разплатим поне 300 млн. лева, което е от голямо значение за цялостното изпълнение на Програма „Транспортна свързаност“. Безвъзмездната помощ, която предоставяме за изграждане на този обект – около 1 млрд. лв., е около 28% от общата стойност, разполагаема по Програма „Транспортна свързаност“. Изпълнението на този проект е от значение не само за конкретната инвестиция, а и за цялостното изпълнение на програмата в срока, в който тези средства са разполагаеми за България“, посочи Георгиев. Официалната първа копка на магистралата между Русе и Велико Търново беше на 3 декември 2023 година, когато тогавашният министър-председател Николай Денков заяви, че това ще бъде един от основните му приоритети.



В рамките на информационния ден беше представен актуалният строителен напредък по трасето на новоизграждащата се магистрала и техническите решения по строителството. Инж. Венцислав Атанасов-член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" уточни, че археологическите проучвания по трасето няма да забавят строителството. Той добави, че обходът на Бяла, по който се работи в момента, трябва да бъде завършен до средата на 2028 година.

„Строителството в момента напредва с темповете, които в момента желаем. Хумусът е отстранен и добрата новина, която е свързана с наличието на льосови почви в района, е, че имаме вече разрешение за строеж и за останалата част от обхода на Бяла, където ще започнем този опитен участък, който е с висок насип с льосов цимент.

Разрешението за първия участък, който е от нула до 40-и км, очакваме най-късно до ноември да бъде издадено и там вече да започнат строителните дейности“, обясни инж. Венцислав Атанасов.



Областният управител на Русе Драгомир Драганов отчете, че 8 429 203 лева са изплатените от септември 2023 година до момента обезщетения на собственици, чиито имоти са отчуждени за изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново.

