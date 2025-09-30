Регионален исторически музей – Велико Търново, има още един професор в екипа си

Регионалният исторически музей отскоро има още един професор в екипа си. Това е д-р Светла Атанасова, която защити професура.

Научно жури в състав чл.-кор. проф. д. и. н. Иван Русев, проф. д. и. н. Милко Палангурски, проф. д-р Петко Петков, проф. д. н. Красимира Мутафова, проф. д-р Пенка Данова, проф. д-р Пламен Митев и доц. д-р Пламен Божинов й присъди титлата „професор“ по професионално направление 2.2. „История и археология“, научна специалност „История на България“. Процедурата се проведе на 25 септември в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.

Светла Атанасова е в екипа на Регионален исторически музей – Велико Търново, от 1991 г., а от 2007 г. е уредник в отдел „История на България XV – XIX в.”. През 2012 г. защитава докторска дисертация във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” на тема „Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането”. Научен консултант на дисертационния труд е проф. дин Иван Стоянов.

През 2017 г. се хабилитира като доцент по Българско Възраждане в СУ „Св. Климент Охридски” с основен монографичен труд „Арбанаси. Търговия и търговски връзки през XVII – XIX в.”.

Изследователските й интереси са в областите стопанска и социална история на България в периода XV – XIX в., националноосвободителни движения, хералдика и сфрагистика и културно-историческо наследство.

Автор е на четири монографии, 3 книги в съавторство и на над 90 научни публикации, сборници, пътеводители и др.

Дългогодишен експерт в областта на музейното дело и опазването и експонирането на движимото културно наследство.