Слаб интерес във Великотърновско към дървата за огрев, осигурени от държавата

ВЪПРЕКИ ЧЕ СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Е ПРЕДОСТАВИЛО ОБЩО 50 ХИЛ. КУБ. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ на домакинства в обхвата си от началото на 2025 г., интересът от страна на жителите на област Велико Търново остава слаб.

Заявките от старата столица, Горна Оряховица и Свищов са символични. Единственото населено място в региона, което е реализирало по-големи количества, е Елена.

От Северноцентралното държавно предприятие обясняват това с предпочитанията на местното население да използва алтернативни канали за снабдяване с дърва за огрев, а именно – чрез частния сектор.

Според хора в бранша обаче другият довод е отливът от отопление на твърдо гориво.

Статистиката на ведомството сочи, че ситуацията е далеч по-различна в другите области, които са в териториалния обхват на структурата.

Най-много заявки са изпълнени от ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Стопанството е предоставило 17 867 пр. куб. м дърва на 1697 домакинства. Други 1109 домакинства са били подсигурени с 8280 кубика дърва за зимата от ДГС „Сеслав“ – Кубрат. Висок интерес има и в Разградско, Русенско и Севлиевско.

Галина ГЕОРГИЕВА