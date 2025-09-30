Стрелците с лък с отличия от турнири в Стара Загора и Вакарел

Националният турнир „Загорски стрелец“ в Стара Загора събра на едно място стрелци с лък от различни клубове и предложи оспорвана надпревара във всички дисциплини. Представителите на „Етър 78“ показаха отлична подготовка и силен дух, като отново доказаха, че могат да се съревновават на високо ниво. Давид Иванов се представи блестящо и заслужено завоюва второ място при рекърв деца под 15 години, демонстрирайки стабилност, точност и спокойствие в решаващите моменти. Огнян Митов също показа добра форма и борбеност, като се класира на шесто място в дисциплината рекърв при децата под 12 години.

Междувременно на турнира във Вакарел, който също привлече силни участници, Александър Пагу триумфира с първо място в дисциплината компаунд при мъжете. С представянето си той затвърди позициите си на един от най-перспективните състезатели и даде сериозна заявка за бъдещи отличия. В надпревара Дария Златева зае второ място компаунд жени, впечатлявайки със своята постоянност, увереност и прецизност. При mix team компаунд Александър Пагу и Дария Златева заеха първо място.

„Тези отличия са резултат от целенасочени усилия, упорити тренировки и несломим отборен дух. Всеки един от състезателите даде своя принос, като заедно те показаха, че клубът ни върви в правилна посока и има потенциал за още по-големи успехи. Представянето на „Загорски стрелец“ и турнира във Вакарел е повод за гордост и ни мотивира да продължим да работим с още повече енергия и амбиция за предстоящите състезания“, коментира старши треньорът на великотърновските стрелци Димитър Димитров.