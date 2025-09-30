„Сцена на вековете“ 2025 завършва с концерт на „Бон-Бон“ на 4 октомври

С грандиозен концерт на „Бон-Бон“ в събота, 4 октомври, завършва тазгодишното издание на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ във Велико Търново.

Събитието от фестивалната програма за детска и младежка аудитория „Сцена на вековете: Поглед към бъдещето“ е от 19,00 ч. в МДТ „Константин Кисимов“ и е с вход свободен.

Концертът „Нещо ново“ на талантливите бонбони е посветен на Световния ден на музиката и 30-годишнината на музикалната формация.

Сред специалните гости във Велико Търново ще бъдат Дарин Ангелов, LATIDA, Niki R:ce, Junior Band и мощен лайв бенд – Сара Чакърова, Цветан Маринов-Цецо, Александър Васев, Емилио Мархолев и Калоян Минчев.

Публиката в старата столица ще чуе за пръв път на живо песните от новия албум на „Бон-Бон“ – „30“.

„Нещо ново“ включва 13 авторски визуализации, създадени от Сара Чакърова, LATIDA, Рози Караславова, B!ON, „Бон-Бон“ и режисьора Радостин Събев – Шошо.

„30“ е първият по рода си български концептуален албум, създаден с участието на деца. Звученето му отваря нова глава в историята на „Бон-Бон“ с шеметни колаборации с обичани изпълнители като Мария Илиева, Дара Екимова, Графа, Венци Венц и LATIDA.

Малките големи артисти от школата на Рози Караславова са подготвили аудио-визуален спектакъл на ръба на киното, който ще включи и всички знакови за репертоара на групата хитове. Хореографията е дело на Милен Данков – човека, който рисува картини с танц за продукциите на големите имена в родния шоубизнес.

Общо 15 заглавия бяха включени в трите програми на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ 2025. Формуът, който този сезон отбеляза 40-години от началото си, се организира от Община Велико Търново с подкрепата на Регионалния исторически музей и Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ и е носител на престижния лейбъл „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ 2025-2026.