Светкавична реакция: Спряно е съоръжение на „Кроношпан“ заради нарушения на екологичното законодателство

Принудително е спряно съоръжение на дървообработващия завод „Кроношпан България“ ЕООД заради нарушения на екологичното законодателство. Светкавичната реакция дойде след като министър Манол Генов обяви по-строг контрол за чистотата на въздуха във Велико Търново. Още на следващия ден-30 септември, РИОСВ пломбира линията без разрешително за работа.

Това става ясно от информация, публикувана в сайта на МОСВ.

„Със заповед директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново Станислав Станчев наложи принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност на линия за рязане на подложки. Веднага след това експертите от инспекцията извършиха извънредна проверка на инсталацията за производство на дървесни плоскости и пломбираха крана за подаване на въздух към линията. „Кроношпан България“ ЕООД – Бургас, е оператор с комплексно разрешително №570-Н0/2018 г., издадено от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ, а мярката е наложена за линия на производствената площадка във Велико Търново в кв. „Чолаковци“, съобщават от екоминистерството.

Мерките са взети след посещението на министъра на околната среда и водите Манол Генов на 29 септември във Велико Търново.

„ На работна среща пред кмета на общината Даниел Панов, областната управа, народни представители и общински съветници той пое ангажимент МОСВ, РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да изпълнят изискванията на закона във възможно най-кратки срокове, така че да се гарантира здравословна среда за живот. Целта на наложената мярка е да се предотврати замърсяването на атмосферния въздух и вредното въздействие на емисиите от тази дейност върху здравето на гражданите“, информират от МОСВ.

Решението на РИОСВ е след извършени проверки, при които е установено несъответствие на дейността на дружеството с поставените в комплексното разрешително условия.

Нарушенията на оператора се състоят в това, че на площадката работи „източник на емисии“, който „не е разрешен за експлоатация, съответно няма предвиден мониторинг на емисиите, няма параметри и норми за измерването му“.

На дружеството е дадено предписание за уведомяване на компетентния орган – ИАОС, за актуализация на комплексното разрешително, така че линията да бъде включена в него в съотвествие с изискванията на Закона за опазване на околната среда. До момента предписанието не е изпълнено.

„Видно е, че контролният орган по околна среда е предприемал процесуални действия като е използвал останалите форми на административна принуда, предвидени в закона – издаване на задължителни предписания, които очевидно не са постигнали целите на превенция. Поради което РИОСВ – Велико Търново пристъпи към налагане на принудителната административна мярка, защото експлоатацията на източника на емисии, който не е разрешен, може да бъде спряна единствено чрез спиране на въпросната линия за рязане на подложки. Дейността й е преустановена до актуализация на комплексното разрешително“, посочват още от МОСВ.