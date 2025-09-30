Три загуби за отборите на „Етър ВТ“ в елитните групи  

Три загуби записаха отборите на „Етър ВТ“ в елитните национални групи. Във възрастовата група до 15 години „виолетовите“ паднаха от „Лудогорец“ с 6:0 в мач от VIII кръг, игран в комплекс “Гнездо на орли”.

Домакините поведоха с два гола само за първите 10 минути игра. Първи във вратата на юношите на “болярите” се отчетоха Александър Димитров и Даниел Рангелов. След като овладяха напълно инициативата, разградчани продължиха да упражняват контрол и в резултат вкараха още четири гола през второто полувреме. Реализираха ги Раян Димитров, Даниел Рангелов и на два пъти точен бе Ник Георгиев. В следващия кръг на 5 октомври от 13 часа етърци, които са 14- ти в класирането, приемат „Ботев“ /Пловдив/ на изкуствения терен „Трифон Иванов“.

Във възрастта U16 „виолетовите“ загубиха от „Лудогорец“ в Разград с 3:0. Младите „орли“ заслужиха осмата си поредна победа от началото на сезона, в който до момента нямат допусната грешка и оглавяват таблицата с по-добра голова разлика. Те взеха новите ценни три точки като домакини в мача от VIII кръг на Елитното юношеско първенство.

Първото точно попадение намери очертанията на вратата 13 минути след началото на мача. Реализира го Витомир Тодоров, който даде головия аванс за своя тим. Александър Александров удвои преднината в 61-вата минута на двубоя, а класическият успех оформи Витомир Тодоров. Той отново бе точен в 79-ата минута на мача след прецизно изпълнение на дузпа. На 5 октомври от 15:30 часа великотърновци са домакини на „Ботев“ /Пловдив/ на изкуствения терен „Трифон Иванов“. В момента тимът от старата столица е на осма позиция в подреждането с 10 т., а съперникът им е девети с една по- малко.

Във възрастовата група до 17 години „Етър ВТ“ загуби с 3:1 гостуването на „Ботев“ /Пловдив/. Попадението за великотърновци бе дело на Гюнай Ахмедов в 75- ата минута и с него резултатът бе изравнен. До края обаче „канарчетата“ вкараха два гола, дело на Калоян Дафчев и Александър Ненков и взеха трите точки. На 4 октомври от 10:30 часа „Етър ВТ“ посреща „Арда“ /Кърджали/ на изкуствения терен „Трифон Иванов“. Двата тима са съседи в класирането като домакините са десети, а гостите единайсти. Разделя ги само една точка.