Търновският септември преди 97 години

Месец, наситен със събития, е оживил старопрестолнината преди близо век. Първото централно събитие за града, а и за страната, през септември 1928 е

X редовен конгрес на Съюза на запасните офицери.

Той се провежда в столицата на Асеневци от 9 до 12 септември и се посреща с огромен интерес и гордост от болярите. Те са убедени, че именно Велико Търново е най-подходящото място за реализацията на форума, тъй като “нашият град не ще остане ням зрител… и ще съумее да отдаде заслужената гостоприемство на достойните синове на нашия народ”. Старостоличани вярват, че “когато запасното офицерство идва в нашия град…, то не ще изпълни само една текуща работа. Напротив, неговият поглед ще надзърне под руините на Царевец, Трапезица и Асенова махала и там ще срещне мощния дух на племето ни от Второто българко царство. То ще усети лъхът на миналата слава и ще обнадежди духа си… Пред него ще се изправят големите фигури на Асеневци, които разбиха веригите на едно старо робство и създадоха могъщото II българско царство, на цар Калояна, на Ивайло, на Тертера, на Иван Александра, на Шишмана… Запасното офицерство ще излезе от нашия град с още по-бодър дух и с още по-възвишено самочувствие”.

Великотърновци се подготвят сериозно за посрещането и пребиваването на делегатите на X редовен конгрес на Съюза на запасните офицери и на неговия председател генерал Владимир Вазов.

Още на 8 септември жителите на града окичват домовете си с национални знамена, “за да дадат видим израз на симпатиите, които питаят към родолюбивото запасно офицерство”. Близо до Паметника на обесените се поставя огромна арка, на която са изписани важни дати, имена и епизоди, свързани с войните за национално освобождение и обединение.

Конгресът се открива на 9 септември от председателя генерал Владимир Вазов в салона на Военния клуб. “Към 10 часа запасното офицерство в стройни редици, при участието на всички патриотични, спортни и културни организации, направи внушителна манифестация през града до хижата на Царевец. При паметника на обесените революционери председателят на местното дружество “Бунар Хисар” г. Корфонозов, зап. полковник, приветства с хубави думи г. делегатите и гостите. След него кметът на града г. Д. Раев произнесе реч”, четем в местната преса за отражението на събитието.

Пред туристическата хижа на крепостта Царевец митрополит Филип отслужва панихида и молебен, поздравява гостите от името на старостоличани и запознава делегатите с по-важните събития от историята на Второто българско царство.

На връщане от средновековната крепост участниците дефилират из града, приветствани от множество граждани. Манифестацията им завършва с хора на „Площада на победите“ (днес “Майка България“).

От 10 до 12 септември делегатите на конгреса заседават в салона на читалище “Надежда”.

И преди 97 години

деветият месец на годината се свързва с началото на учебната година.

Училищата в града започват да записват ученици от 10 септември. “Акцията” продължава до 14 септември включително, а на 15 септември след извършването на традиционния водосвет започват и първите занятия. Интересно е да се знае, че учениците за първо отделение се явяват за записване, носейки кръщелните си свидетелства, а останалите се “зачисляват” със своите удостоверения, свидетелства, или ученически книжки.

През 1928 година старостоличани изживяват радостни мигове, свързани с учебното дело.

На 16 септември се освещава новата сграда на прогимназията “Иларион Макариополски”.

На тържеството присъстват всички шефове на учреждения с подведомствените им чиновници, а също така културно-просветните организации и дружества, много ученици и граждани. За тогавашната атмосфера узнаваме интересни подробности от брой 26 на общински вестник “Велико Търново”:

“Всички присъствующи напуснаха тържеството с видимо задоволство, че са имали рядкото щастие да бъдат непосредствени свидетели на това важно събитие в живота на града ни. Накрай , нека пожелаем десятки години стаите и двора на това наше училище да се огласяват с хубавите детски песни, смехове, игри и приятни учебни часове и питомците му винаги да си спомнят с най-голяма радост прекараните ученически години в него и чрез делата си да оправдаят направените материални и морални жертви за тях”.

През първия есенен месец на 1928 година великотърновци изживяват нова радост в сферата на образованието.

След петнадесет годишна одисея разрушената през 1913 година от земетресението сграда на мъжката гимназия “Св. Кирил” най-сетне е възстановена.

На 21 септември след водосвета и поздравителните речи учениците имат възможността да влезнат в просторните класни стаи.

Преди 97 години старостоличани работят упорито по вписването на един от новите символи в панорамата на града.

На 23 септември се полага основният камък на „Паметник нападналите войни“, днес известен като “Майка България”.

Усилено се работи и по оформянето на площада.

Културният живот е свързан със запознаването на жителите със знакова за града творба. През септември 1928 година старостоличани с удоволствие и удовлетворение четат и коментират книгата на Любомир Владикин “Царевград Търнов. Пътни картини, легенди и видения”.

Тя става хит не само сред интелектуалците, но и любимо четиво за всички, които обичат родния си град и желаят да се запознаят с богатата му история. В септемврийските броеве на излизащите в града вестници излизат ласкави отзиви за автора и произведението му, както и призиви към гражданите да се запознаят с родолюбивото четиво.

Сред културните събития се откроява и

отпразнуването Деня на руската култура в Руския дом.

Тържеството се провежда на 28 септември.

Благоустрояването на старата столица е сред най-важните задължения на местната власт. Продължава изграждането на новия водопровод. Общинският съвет решава да достави сто кубика каменни блокчета, с които да се продължи паважът от зданието на Популярната банка до девическата гимназия “Митрополит Климент” (сега “Факултет по изобразителни изкуства” към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”).

Започва павирането на тротоара пред Градската градина (сега там се намира МДТ “Константин Кисимов”), стартира изграждането на нов цветарник в разсадника на Градската градина.

През месец септември 1928 година общината решава да постави номера на домовете в града, както и надписи на улиците и площадите.

Грижа на местната власт е и доставката на два коня за нуждите на общинската пожарна команда. Изискванията към “хайванчетата” са те да са “от 4 до 7 годишна възраст, да бъдат високи над 1.40 м и да бъдат без всякакви недостатъци”.

А делниците на боляр(к)ите са изпълнени с подготовката за предстоящата зима.

Великотърновки приготвят всевъзможни сладка, мармалади, петмези, компоти, туршии и други благинки, с които не само угощават семействата си през зимата, но и щедро предлагат на своите гости. А мъжете осигуряват кюмюр и дърва за огрев, с които се снабдяват от пазара.

Тодорка НЕДЕВА