Царевец светна в червено по случай Световния ден на сърцето

Крепостта „Царевец“ във Велико Търново светна в червено по случай Световния ден на сърцето – 29 септември, който бе отбелязан 25-и път тази година.

Инициативите за 2025 г. бяха обединени под мотото „В ритъма на сърцето“, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания, съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ), което традиционно се включва в световната инициатива с разнообразни активности във все повече населени места.

Целта е да се насочи вниманието на хора от всички възрасти към физическата активност като един от основните фактори за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.

От пресцентъра на Многопрофилната областна болница за активно лечение (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново съобщиха, че в Световния ден на сърцето лекари и ученици от три великотърновски училища са спортували заедно.

Специализантите по кардиология д-р Стиляна Пушкарова и д-р Карина Стоянова инициираха срещи с учениците от Природо-математическа гимназия (ПМГ) „Васил Друмев“, Професионална гимназия по електроника (ПГЕ) „А. С. Попов“ и Основно училище (ОУ) „Патриарх Евтимий“, разказаха от пресцентъра на болницата. В тренировките се включиха и медицинският директор д-р Галина Гарева и сътрудникът по управление на европейски проекти Мирослава Драгийчева – Радонова.

По време на срещите лекарите отново припомниха на децата и техните учители кои са основните рискови фактори, които водят до развитието на сърдечно-съдови заболявания. Акцент обаче беше поставен на движението, което е в основата на превенцията.

В салона ПМГ „Васил Друмев“ лекари, ученици и учители направиха заедно физическа тренировка. В ПГЕ „Александър Степанович Попов“ учениците посрещнаха лекарите с демонстрации по футбол, бягане и народни танци. По инициатива на ръководството на училището в двора беше докарана линейка, а под звуците на сирените ученици и учители изпратиха своите аплодисменти към всички лекари, които ежедневно спасяват човешки животи. Малките ученици в ОУ „Патриарх Евтимий“ превърнаха събитието в истински спортен празник, в който се включи и основният двигател на „Turnovo Run“ Калин Василев.

По-късно Василев се включи и в инициатива за изкачване стъпалата на хълма Света гора във Велико Търново, заедно с кардиолога д-р Билгян Юсеинова от Специализираната болница по кардиология в старата столица и десетки граждани.

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

Сн. авторът

БТА