В родната Елена Мария Конакчиева представи книгата си „Влюбена в живота“

Миналата седмица в Художествената галерия в Елена беше представена книгата „Влюбена в живота“ от Мария Конакчиева – забележителна еленчанка, дълги години пресаташе на Френския културен институт и човек, който носи родния град дълбоко в сърцето си.

Събитието бе организирано от Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ – гр. Елена, със съдействието на Община Елена.

Вечерта откри директорът на музея Светослав Петров, а вълнуващи думи за книгата и нейната авторка сподели Парашкева Белянова.

Сред гостите бяха съученици на Мария Конакчиева, стари приятели, както и много еленчани, дошли да усетят близостта на нейното слово и магнетично присъствие. С обич тя сподели лични спомени за Елена:

„Елена е град на духа. Вие сте чеда на хора, оставили богата история. За мен градът е моята вечна съдба – съдбата на едно момиче с големи мечти. Нека никога не забравяме, че Елена е люлка на културата…“.