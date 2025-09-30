Вашият хороскоп за сряда /1 октомври/

Започваме новия месец с повече амбиция и желание да градим стабилни резултати. Луната е в Козирог и ни помага да сме последователни, но опозицията с Юпитер може да ни накара да поемем повече, отколкото е разумно. Денят е подходящ за развиване на нови идеи, които имат потенциала да донесат бъдещи успехи.

ОВЕН

Мотивация

Днес ще се заемете с нови проекти и ще имате намерението да ги завършите изцяло. Като първо число от месеца днес можете да седнете и да подредите приоритетите си за следващите дни. Денят носи начало, свежи мисли и мотивация, която не бива да изпускате по никакъв начин.

ТЕЛЕЦ

Не се претоварвайте

Ще трябва да съчетаете служебните си ангажименти с лични задачи, без да се претоварвате прекалено много. Поставете ясни граници и не се занимавайте с повече неща, отколкото силите ви го позволяват. Вечерта е подходяща за разговор с човек, който ви разбира и може да ви помогне емоционално.

БЛИЗНАЦИ

Шансове

Мислите ви днес са нестандартни и ще търсите оригинални решения в работата си. Можете да получите предложение, което да ви отвори заключени врати. Все пак идва нов месец, а с него и нов късмет. Трябва да бъдете практични, за да можете да се възползвате от всички шансове на новото време.

РАК

Не очаквайте похвали

Ще ви се наложи да бъдете малко по-търпеливи в служебните си задачи, за да можете да ги подредите и изпълните подобаващо. Не бързайте и не се влияйте от чужди обещания. Също така не търсете на всяка цена чуждата оценка и признание. Днес работете за собствено удовлетворение.

ЛЪВ

Време за промени

Ще водите разговори, които могат да променят посоката ви на работа или да ви включат в нов проект, който да ви даде и нови шансове и възможности. Вашата увереност и убеденост, че ще успеете, ще ви помогне да поемете ангажимента и по този начин да промените статута, който имате в момента.

ДЕВА

Отлична работа

Днес ще работите по-съсредоточено и ще се занимавате с дейности, които изискват прецизност и аналитично мислене. Вие притежавате такова и сега можете да го вложите в ангажиментите си. Избягвайте да отправяте критика към другите хора, защото те си мислят, че ги подценявате и се настройват зле към вас.

ВЕЗНИ

Защитавате идеи

Ще ви се наложи да влезете в няколко пререкания, за да защитите своите идеи и да покажете творческите си умения. Увереното ви поведение ще вдъхнови околните и ще ви помогне вие да влияете върху тяхното мнение. Внимавайте. Тази сила, която имате днес, е и отговорност.

СКОРПИОН

Оттеглете се навреме

Възможно е да попаднете в ситуация, която изисква да проявите търпение и да бъдете по-дипломатични. Дори и това да ви се струва лицемерно, ще трябва да го направите, за да предотвратите бъдещи проблеми и развиване на спора в нещо по-дълбоко. Понякога е по-добре да знаете кога да се оттеглите.

СТРЕЛЕЦ

Под напрежение

Очаква ви първи ден от месеца, изпълнен с контакти, новини, които ще ви държат в напрежение. Но тук не става въпрос за негативно усещане, а просто за факта, че денят ви поставя на педал и ще трябва да сте активни и продуктивни. Но пък накрая ще сте доволни от всичко онова, което сте свършили.

КОЗИРОГ

Успехи и сигурност

Днес ще покажете решителност и ще поемете инициативата в работата си. Денят е подходящ за отмятане на дейности, за постигане на напредък по определен проект. В личния живот ще се нуждаете от сигурност във взаимоотношенията. От това да чувствате, че сте подкрепяни и обичани.

ВОДОЛЕЙ

Настъпете педала

Ще ви се отдаде възможност да поставите ново начало по проект или да реализирате своя идея, която ви се върти от дълго време в главата. Отпускарският сезон беше причината да запазите идеята си до този момент, но вече, след като влизаме в октомври, е време да настъпите педала на газта и да стреляте.

РИБИ

Спокойствие

Днес сте доста чувствителни и ще усещате кога точно да кажете нещо и кога да си замълчите, за да не започнете спор. Работата ви изисква дискретност и внимание. Не всичко ще върви гладко, както го очаквате, но пък и вие не бързате. Има цял месец пред вас. Вечерта бъдете с половинката в спокойна обстановка.

Хороскоп за родените на 01.10. – Честит рожден ден! През следващата една година ще имате нужда да поставите нови цели пред себе си. Ще преминете през периоди на лична трансформация, но това ще ви помогне да израснете вътрешно. Ако сте последователни, ще постигнете онова, към което се стремите.

Тодор Емилов-Тео