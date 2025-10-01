„Янтра“ (Драганово) спечели гостуването на „Олимпиакос“ (Никюп) с 1:2 от третия кръг в първенството на Областна футболна група- юг и е единственият отбор в групата, който се движи без грешка от началото на сезона. Марин Маринов откри резултата в полза на гостите в 7- ата минута, двайсен по- късно от наказателен удар Мартин Токмакчиев вдигна на 0:2. Автогол на Борислав Петров върна домакините в мача в 36- ата минута и запази интригата до последния съдийски сигнал. След него Тихомир Кушев от състава на „Янтра“ не сдържа нервите си и получи директен червен картон.

Настоящият първенец на групата „Спортист“ /Козаревец/ допусна втора загуба в три кръга, падайки на свой терен от ФК „Първомайци“ с 1:4. Мачът тръгна отлично за домакините, които дръпнаха в 13- ата минута с попадение на Ростислав Петков. В 27- ата обаче Антониян Харалампиев изравни- 1:1, а в 50- ата пак той вкара за 1:2. Божидар Богданов и Танер Халилов добавиха по още едно попадение за селекцията на Тихомир Тодоров и гостите си тръгнаха с трите точки.

„Вихър“ /Добри дял/ нямаше проблеми с „Ботев 1921“ /Златарица/ и спечели двубоя с 6:0. Голмайстори за тима са Цветомир Додуров, Дончо Дончев /2/, Иван Гинов, Николай Додуров и Стефан Цонев.

ФК „Ресен 2023“ надделя в комшийското дерби над „Росица“ /Поликраище/ с 3:2. Дватао отбора завършиха с по десет души, четири от петте гола паднаха след почивката. За домакините Павлин Цачев вкара за 1:0, а Илиян Захариев вдигна на 2:0. Валентин Сърменов намали на 2:1, но Павлин Цачев отново осигури комфортен аванс на ресенци. В добавеното враме от дузпа Мартин Йорданов фиксира окончателното 3:2.

С по седем точки, „Вихър“, ФК „Ресен 2023“ и ФК „Първомайци“ си поделят 2-4 място. Веднага след тях с 6 т. е ФК „Долна Оряховица“, който взе труден успех с 2:3 в Кесарево. Антоан Илиев, Тодор Хаджиев и Лъчезар Русев дадоха комфортна преднина на гостите до 20- ата минута, но в средата на второто полувреме отпускане сред тях бе наказано от Йордан Миланов и Борис Миланов, които намалиха пасива на „Победа“ на 2:3.

Областна футболна група- юг, трети кръг

Резултати:

„Олимпиакос“- „Янтра“ /Драганово/ 1:2

„Ботев“ /ГНС/- „Белица 2017“ 5:0

„Победа“ /Кесарево/- ФК „Долна Оряховица“ 2:3

„Ресен 2023“- „Росица“ 3:2

„Спортист“ /Козаревец/- ФК „Първомайци“ 1:4

„Вихър“ /Добри дял/- „Ботев- Златарица“ 6:0