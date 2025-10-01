Д-р Моника Курдова отново се нуждае от помощ, за да живее

Д-Р МОНИКА КУРДОВА ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТА СИ, ЗА ДА МОЖЕ ОТНОВО ДА ЛЕКУВА ПАЦИЕНТИ.

Вече неведнъж младата лекарка обедини хора с добри сърца в каузата за скъпоструваща терапия срещу мозъчен тумор, но сега образуванието отново атакува.

Обичаната лекарка беше изправена пред тежки изпитания в последните години. Малцина биха се справили с подобни перипетии, но тя доказа, че е герой. Д-р Курдова беше подложена на две мозъчни операции в Германия.

„От началото на тази година живеем с надеждата, че кошмарът е зад гърба ни. Но заради трудната локализация на тумора лекарите оставиха малка част от него, която за кратко време отново нарасна“, разказа сестра й Ивон.

Надежда за излекуването на младата докторка дават медици от Прага. Офертата за терапия обаче е непосилна за семейството. Сумата е 45 620 евро – само за самото лечение, без да се включва престоят от два месеца.

„Да поискаш помощ, е трудно. Но когато става дума за човек, когото обичаш безкрайно, няма място за гордост.

Затова се обръщам към вас – приятели, познати и непознати – моля ви, подайте ни ръка. Дори и най-малката подкрепа е огромна“, допълва Ивон.

Може да подкрепите д-р Курдова с превод по дарителската й сметка.

Банкова сметка: Банка ДСК

IBAN: BG03STSA93000016227748

Титуляр: Моника Иванова Курдова