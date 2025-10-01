Главна дирекция „Национална полиция“ с открит урок по безопасност на движението във В. Търново

Представители на Главна дирекция „Национална полиция“ ще направят открит урок по безопасност на движението за децата в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ във Велико Търново.

Това ще се случи на 2 октомври от 10.30 часа в двора на училището. Първокласниците ще бъдат запознати от служителите на реда с основните правила, които трябва да знаят и спазват за своята пътна безопасност.

Събитието е част от образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI”. За първи път тя ще стартира от Велико Търново. Кампанията се организира за шеста поредна година съвместно от Министерство на образованието, Министерство на вътрешните работи и „Тимбарк България“.

Като част от кампанията е създаден мултимедиен иновативен урок, който е достъпен безплатно за всички училища в страната. На събитието ще присъстват представители на двете министерства.

Михаил МИХАЛЕВ