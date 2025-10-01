Фермерите готвят протест, настояват за незабавна ваксинация срещу шарка по овце и кози

ФЕРМЕРИТЕ ИЗЛЯЗОХА С УЛТИМАТУМ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Д-Р ГЕОРГИ ТАХОВ. Настояват до 7 октомври да се вземе решение за незабавна ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни, в противен случай на 10 октомври ще излязат на национален протест.

Стопаните са в стачна готовност, като възнамеряват да затварят главни пътища и да горят ковчези.

Поводът за назрялото напрежение е дългото протакане на масовата имунизация на козете и овцете, след като у нас се появиха огнища на шарка и се наложи евтаназиране на стотици животни. Освен това беше забранено придвижването на четириногите, с изключение на транспортирането им до кланица, и то със разрешение от Агенцията по безопасност на храните.

„Едни фермери вече ваксинираха над 30 000 овце и си осигуриха спокойствие. Други се плашат от мандрите и треперят да не им намалят цената на млякото, а болшинството, които чакат държавата да започне ваксинация, губят животни, доходи и надежда, защото вярват в институциите, които за пореден път ги предават“, гласи част от декларация на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Другите искания на фермерите са свързани с преизчисляване и изплащане на адекватни обезщетения на абсолютно всички стопани от засегнатите от заповеди на Агенцията по безопасност на храните,

обявяване на форсмажор за всички овцевъди и козевъди в България по отношение на ограничените действия по мерките за подпомагане от Кампания 2025 и освобождаване от данъци за 2025 и 2026 г. на всички собственици с евтаназирани животни.

Галина ГЕОРГИЕВА