Горнооряховчани спечелиха Купата на Община В. Търново по тенис на корт

Тенисисти от Арбанаси, Велико Търново, Г. Оряховица, Павликени и София се включиха в 23- я турнир за Купата на Община Велико Търново. До полуфиналите на надпреварата по тенис на корт достигнаха Петьо и Дейвид Попови от Г. Оряховица, Милчо Бонев и Свилен Митков от Павликени, Михаела Мицова и Даниел Марков от В. Търново и Арбанаси и Ивайло Караиванов и Мирослав Нотев от Г. Оряховица. След оспорвани двубои на финала се класираха баща и син Попови, и Мицова/Марков.

В крайна сметка купите, осигурени от Община Велико Търново, заминаха за Г. Оряховица с победителите Петьо и Дейвид Попови. Със сребърните медали се окичиха достойните им опоненти Михаела Мицова и Даниел Марков. Състезателите получиха и предметни награди, съобщи президентът на великотърновския клуб „Барс“ Иван Русков. Състезанието се проведе на червените кортове в центъра на В. Търново.