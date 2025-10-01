Хеттрик на Иван Лесев за пореден успех на козловчани, в Бутово домакините паднаха тежко

Трета поредна победа записа отборът на „Земеделец 93“ /Козловец/ и заедно с „Левски“ /Лясковец/ оглавява класирането на Елитната областна група, без загубена точка. В среща от третия кръг на първенството настоящите първенци надделяха над ФК „Недан“ /Недан/ с 3:0. Домакините откриха резултата в 20- ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на вратаря на гостите. Точен от бялата точка бе Иван Лесев. Голмайсторът на козловчани покачи на 2:0 в 41- ата минута, а само 120 секунди след началото на втората част се разписа за 3:0, оформяйки личния си хеттрик.

В друга среща от третия кръг на първенството на Елитната областна футболна група, „Бъдеще“/Бутово/ загуба на свой терен от „Левски 1986“ /Стражица/ с 0:5. Ахмед Мурад /12 и 74 минути/, Борислав Иванов /15 и 30/ и Искрен Стърсаков /39/ се разписаха за селекцията на Николай Николаев.