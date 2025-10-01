Художествената галерия се завръща към най-значимата си изложба на историческа тематика от 1972 г.

„Съзидания. Поглед към вековете“ е най-новата изложба, която ще бъде открита в Художествената галерия „Борис Денев“ на 7 октомври от 17.30 часа. Събитието представлява своеобразна препратка към най-емблематичната изложба на историческа тематика, която се е провеждала във Велико Търново.

През 1972 г. в старата столица са положени основите на разпознаваемата за времето си обща художествена изложба „Поглед към вековете”. В статия от 1978 г. изкуствоведът Бистра Рангелова определя изложбата като най-цялостния преглед на историко-революционна тема в България. Изложба, чийто характер е определен от художници с ясно изграден творчески облик и утвърден художествено-пластичен език. Тематиката в новосъздадените произведения залага както на важни събития от историята на българската държава, така и на бележити нейни личности и местности.

През 1985 г. във Велико Търново се чества 800-годишнината от въстанието на братята Асен и Петър. През същата година в рамките на два дена старата столица променя трайно своя облик. Открити са паметникът „Асеневци“, реставрираната крепост „Царевец“ и Патриаршеската църква, реставрираната църква „Св. Димитър“, аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“, Дворецът на културата и спорта и др. Открита е и адаптираната за галерийно пространство сграда на „Боруна“, където вече 40 години се помещава Художествена галерия „Борис Денев“. Именно в нейния фонд днес се съхранява най-голямата колекция от творби на историческа тематика, а в постоянната експозиция са експонирани художествени произведения от различните издания на изложбата „Поглед към вековете“.

„Днес, 840 години след въстанието на братята Асен и Петър и по повод 40-ата годишнина от откриването на търновската галерия, с чувство на преклонение към историята ни обръщаме поглед назад към вековете.

Въздействащото творчество на емблематични имена от българското изобразително изкуство ще представи както малко познати, така и напълно непознати на съвременната публика художествени произведения от фонда на галерията“, съобщиха от ръководството.

Сред представените автори могат да се откроят имената на Александър Поплилов, Благой Иванов, Борис Ангелушев, Борис Денев, Ванко Урумов, Васил Стоилов, Владимир Гиновски, Галилей Симеонов, Георги Павлов, Димитър Арнаудов, Димитър Киров, Йоан Левиев, Кеазим Исинов, Константин Денев, Любен Гайдаров, Станислав Памукчиев, Теофан Сокеров, Христо Нейков и редица други.

„Изложба „Съзидания. Поглед към вековете“ е един своеобразен мост между миналото и настоящето. Изложба, която ще бъде разгледана с уважение към времето, но и с нова перспектива. Една съвременна гледна точка към събитие, което трайно е оставило следа както в художествения живот на страната ни, така и в настоящата визия на Художествена галерия „Борис Денев“, споделиха още от галерията.

Събитието е част от изложбения план на Художествена галерия „Борис Денев“ за 2025 г.

Михаил МИХАЛЕВ