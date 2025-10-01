Инициативата „Заедно към родителството“ стартира в търновската болница

ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА МАЙКИ И ТАТКОВЦИ ОТНОСНО ПЪРВИТЕ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА подемат в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Тя е под надслов „Заедно към родителството“. Всеки месец ще бъде провеждана среща по различна тема.

Кампанията се организира от Отделението по акушерство и гинекология, а идеята е на акушерката Любка Кръстева. В събитията с полезни съвети ще се включат и други нейни колежки от звеното.

Първата среща ще се състои на 22 октомври от 12:00 ч. в малкия салон на болницата. Темата е „Какво е важно да знаем преди раждането“. Присъстващите ще научат кога и какви са признаците за стартиране на родовия процес и какво трябва да правим в този момент. Освен това ще бъдат разяснени грижите за бебето в първите часове от появата му на бял свят, основите на успешното кърмене, както и практически насоки, подкрепени с личен опит и грижа.

Събитието е напълно безплатно и има за цел да надгради инициативата „Ден на отворените врати за бъдещи родители“, която традиционно се провежда всеки месец в клиниката.

Галина ГЕОРГИЕВА