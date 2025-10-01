„Калоян 92“ с две първи и едно второ място в Румъния

Българските ездачи постигнаха изключителен успех на международното състезание по всестранна езда, което се проведе от 26 до 28 септември във Флорещи, Румъния. Нашите състезатели доминираха в ключови категории, завоювайки три първи места.

В най-високия клас на състезанието, CCI 2-L*, Елена Касакова с кобила Алегра от Клуб по конен спорт „Калоян 92“ демонстрира желание за победа. Тяхната прецизна езда и доброто представяне в трите дисциплини – обездка, крос-кънтри и прескачане на препятствия им отредиха първото място.

Победната серия за България продължи и в клас CCI 1-Intro*, където София Петрова със своята кобила Донна, също от ККС „Калоян 92“, грабна първото място.

Българският химн звуча и за крайното класиране в категория „Новиче“ (Novice), в която Илиян Искъров с кон Анакин от Спортен ездови клуб „Кентавър – Русе“ бе над всички. Второто място тук зае Анна Ангелова с кобила Кели от ККС „Калоян 92″.

Българска федерация по конен спорт поздравява състезателите, техните треньори и целия екип, стоящ зад тези постижения!

Снимки: @Catchingmoments KT