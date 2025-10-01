Къде ще спира токът на 2 октомври /четвъртък/

В периода 01.10.2025 г. – 03.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: различни части от ТП 8 и ТП 11 с. Драгомирово.

В периода 29.09.2025 г. – 03.10.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: с. Обединение в района на СТП 9 Училище Обединение.

На 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица – част от село Драганово.

В периода 30.09.2025 г. – 03.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на област В. Търново – с. Пушево.

На 02.10.2025 г., от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. „Теодосий Търновски“ №7 и сградите на ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“.

На 02.10.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на общ. Велико Търново – с. Шереметя, с. Малки Чифлик, газстанция, Лукойл, В. Търново Хилс, асфалтова база Шереметя, кариера Шереметя, м-ст Костимял, ДЗЗД РЕГИОНАЛНО ДЕПО и фирмите в района.