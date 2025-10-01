Кметът на Леденик изхвърли украсата от цветни гуми в центъра, били вторични суровини

Продължава конфликтът между председателката на сдружение „Европейско развитие на село Леденик“ Веселина Бастиянова и кметът на великотърновското село Антон Кръстев. Последният резултат са изхвърлените по негова заповед оцветени гуми, поставени за украса в центъра на селото това лято.

„Кметът е много гневен след събранието ни в неделя, на което хората му поискаха сметка за бездействието, и сега се чуди какво да прави и как да излее гнева си. На гумите, с които украсихме обруления ни център, всички се радваха, дори и хора от съседните села и от Търново. Боята, с която ги украсявахме с децата, бях закупила с лични средства. А кметът изхвърли цветните фигури от злоба. От човек от кметството знам, че той се е разпоредил. Относно цветята ни, които посадихме миналото лято в кашпи и които също закупих със свои средства, работник от кметството ги изхвърли вчера и ги е съсякъл с брадва. Двама мъже от селото са видели и ми казаха. Когато попитах кмета дали е негово делото, той с гордост си призна. Посадих отново изхвърлените цветя, този път в гуми, но той повторно ги е изхвърлил. Чудно ми е наистина ли не разбира как се излага. Вместо да се погрижи за облагородяването на селото, той руши труда на децата“, коментира за „Борба“ Веселина Бастиянова.

Изявлението на Антон Кръстев, когото потърсихме за коментар по телефона, бе кратко: „За мен това са вторични суровини“.

Ана РАЙКОВСКА