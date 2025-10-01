Късо съединение подпали птиче гнездо, бус изгоря в Хаинбоаз

Огнеборци са гасили пламнало птиче гнездо и микробус, лумнал в пламъци заради техническа неизправност.

На 30 септември в 21:29 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от телефон 112, че гори гнездо върху електрически стълб в село Раданово. На място пристигнал екип от трима огнеборци, които бързо потушили пламъците. Оказало се, че причина за инцидента е късо съединение, което се е получило след като ел.проводници са били съборени от вятъра върху гнездото.

Пожарът се е разминал без преки материални загуби. Спасени са две сгради, които са в близост.

На 1 октомври около 8 часа е пламнал в движение микробус с двама души в него. Произшествието е станало в района на великотърновското село Мишеморков хан в Хаинбоаз. След подаден сигнал на мястото на инцидента пристигнала пожарна с трима огнеборци, които потушили пожара, но автомобилът е изгорял напълно. Няма пострадали, нанесени са единствено материални щети.

Веселина АНГЕЛОВА