Литературен клуб инициира чествания на пет национални юбилея до 2032 г.

Литературният клуб „Никола Вапцаров“ към Военния клуб във Велико Търново става инициатор за отбелязване на пет знакови юбилея до 2032 г. За всеки от тях ще бъде издаден тематичен сборник с поезия и проза на членовете от клуба.

Първият юбилей ще бъде честван през 2026 година и е във връзка със 150 години от избухването на Априлското въстание, съобщи зам.-председателят на клуба Стоян Долапчиев. По думите му за всяка значима годишнина ще бъде създаден инициативен комитет.

Следващата годишнина, която беше инициирана от клуба още през миналата година, е във връзка с 200 години от рождението на Петко Р. Славейков. Юбилеят ще бъде честван през 2027 г.

Другите два юбилея, към които от литературния клуб са се насочили, са 1350 години от основаването на България и 1400 години от създаването на Велика България.

Ръководството на клуб „Никола Вапцаров“ ще положи усилия за намиране на съмишленици за отбелязването на годишнините. На практика техните планове изпреварват и държавните институции в това отношение и дават идея за реализирането на мащабни чествания.

Михаил МИХАЛЕВ