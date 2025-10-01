Любомир Бешев и Кольо Димитров с призови класирания на планинското край Враца

Великотърновските пилоти на АСК „Етър Рейсинг“ Любомир Бешев и Кольо Димитров направиха силно представяне в планинското състезание във Враца – трети кръг от националния календар. През първия ден състезанието бе на дъжд и при лоши метеорологични условия, докато втория ден бе на суха настилка. Маршрутът към пещера „Леденика“ съчетаваше технични завои, висока скорост и отлично сцепление – предпоставка за оспорвана и зрелищна битка между най- добрите пилоти.

Любомир Башев със Ситроен Саксо стана трети в своя клас RC4. „Бяхме пет амтомобила в класа ми, дадох добро време и съм доволен от представянето си“, сподели Любомир Башев. Той благодари на механиците си Веско и Енчо Василеви, на Павлин Янев от Сливен и на своето семейство за подкрепата, както и специално на опитния си ментор Емил Денев.

Другият представител на АСК „Етър Рейсинг“ – Кольо Димитров, също със Ситроен Саксо, отново е победител в своя клас RC5. Откриването беше уважено от председателя на Народното събрание Наталия Киселова, както от посланика на САЩ и представители на община Враца. Победител стана Пламен Камбуров, следван от Ивайло Игнатов и Венцислав Цонев.

Последният кръг на планинско е още този уикенд – на „Аладжа манастир“ във Варна на 4 и 5 октомври, когато великотърновските пилоти отново ще вземат участие.