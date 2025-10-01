На „Зелен петък“ масово ще чистят в Стражица и общината

Местна кампания „Зелен петък“ за масово почистване на замърсените терени в община Стражица ще се проведе на 3 октомври от 9 часа.

Общинската администрация призовава всички жители да се включат активно.

За всички желаещи да се включат в инициативата Община Стражица ще осигури ръкавици и чували. Те могат да бъдат получени в Общинска администрация до 2 октомври включително.

Обекти на акцията са дворовете, междублоковите пространства и обществените зелени площи, като според инициаторите сега е време да се погрижим за тяхната чистота.

Събраните в чували отпадъци следва да се оставят в контейнерите за битови отпадъци, откъдето Общинско предприятие „Странични дейности“ ще ги транспортира до регионалното депо в рамките на същия ден.

„Вярваме, че ще се включат доброволци, които оценяват значението на това да живеем в чисто и подредено населено място. Нека заедно почистим общината, в която всички живеем!“, призовават организаторите.

Всеки мотивиран да участва може да получи информация за кампанията от еколога на Общината.

Ана РАЙКОВСКА