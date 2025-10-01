Зелен петък
Общество

На „Зелен петък“ масово ще чистят в Стражица и общината

Ана Райковска 71 четения 0 Comments

Местна кампания „Зелен петък“ за масово почистване на замърсените терени в община Стражица ще се проведе на 3 октомври от 9 часа.

Общинската администрация призовава всички жители да се включат активно.

За всички желаещи да се включат в инициативата Община Стражица ще осигури ръкавици и чували. Те могат да бъдат получени в Общинска администрация до 2 октомври включително.

Обекти на акцията са дворовете, междублоковите пространства и обществените зелени площи, като според инициаторите сега е време да се погрижим за тяхната чистота.

Събраните в чували отпадъци следва да се оставят в контейнерите за битови отпадъци, откъдето Общинско предприятие „Странични дейности“ ще ги транспортира до регионалното депо в рамките на същия ден.

„Вярваме, че ще се включат доброволци, които оценяват значението на това да живеем в чисто и подредено населено място. Нека заедно почистим общината, в която всички живеем!“, призовават организаторите.

Всеки мотивиран да участва може да получи информация за кампанията от еколога на Общината.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Баба Русана от Свищовско навърши 101 години

БОРБА БГ 4650 четения 0
Царевец и паметникът „Асеневци“ са предпочитаните места за женитба

Царевец и паметникът „Асеневци“ са предпочитаните места за женитба

Ана Райковска 189 четения 0

Вече приемат заявления за подкрепа от 300 лв. за ученици

БОРБА БГ 182 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *