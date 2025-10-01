Облачно, студено и дъждовно

В четвъртък времето ще е облачно с валежи от дъжд. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 10 гр.

Температурите ще са почти без дневен ход и максималните ще са между 10 и 12 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 12 гр.

Атмосферното налягане ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще е облачно с валежи от дъжд, над 1800 м – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 8 гр., а на 2000 м ще е около 1 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 34.7 гр. през 1991 г., най-ниската измерена минимална температура е 1.6 гр. през 1914 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 17 минути и ще залезе в 18 часа и 56 минути.

Фаза на Луната: пет дни преди пълнолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново