Осем отбора спорят за отличията в четвъртото издание на турнира в памет на „Йонка Генчева“

Осем отбора ще спорят за отличията в четвъртото издание на детския хандбален турнир „Йонка Генчева“. Надпреварата се организира от Фондация „Йонка Генчева“ съвместно с Община Велико Търново и е за момичета и момчета до 12 години.

Турнирът е в събота, 4 октомври, в ДКС „Васил Левски“ от 9:00 до 17:00 ч. При момчетата за купата ще спорят „Етър-64“, „Локомотив“ (ГО), НСА (София) и „Чардафон“ (Габрово), а при момичетата – „Етър-64“, „Бъки“ (Габрово), „Бяла“ и „Хасково“. Церемонията по официалното откриване е в 11:40 ч., а награждаването на победителите е от 17:20 ч.

Програмата на момчетата: 9:00 ч. „Етър-64“ – „Локомотив“, 11:00 НСА – „Чардафон“, 12:40 НСА – „Етър-64“, 13:20 „Локомотив“ – „Чардафон“, 14:40 „Локомотив“ – НСА, 16:00 „Етър-64“ – „Чардафон“. Програмата на момичетата: 9:40 ч. „Етър-64“ – „Бъки“, 10:20 „Бяла“ – „Хасково“, 12:00 „Етър-64“ – „Хасково“, 14:00 „Бъки“ – „Бяла“, 15:20 „Хасково“ – „Бъки“, 16:40 „Етър-64“ – „Бяла“.

„Приятели, заповядайте на IV-ия Национален хандбален турнир за деца „Йонка Генчева” – момичета и момчета до 12 год. Входът е свободен. Нека да подкрепим младите хандбални надежди на България, да изразим обичта и благодарността си към великата Йонка Генчева и същевременно да превърнем този ден в истински празник на спорта за всички нас и за тези прекрасни деца“, обявиха организаторите от Фондация „Йонка Генчева“.

Всеки желаещ да помогне за детските турнири, може да се свържете с тях или да направи дарение на email: yg_foundation@abv.bg или на IBAN: BG70BPBI79311028896601, Фондация „Йонка Генчева“. Оттам уверяват, че работят само с доброволци и всички дарени средства са само за децата, участващи в турнирите.

Серия от международни назначения няма да позволи на Делян Генчев да присъства на турнира, но тук ще са останалите членове на фондацията – Кристина и Павлин Генчеви. На 13 и 14 септември Делян Генчев бе делегат на EHF двата мача в Румъния между „Констанца“ и „Парнасос“ (Кипър). В събота и неделя е делегат в Италия на двете срещи между женските отбори на „Салерно“ и „Феризай“ (Косово), на 12 октомври – на мача А.С. ЕУ (Кипър) и „Пьолва Сервити“ (Естония), а на 19 октомври – на двубоя „Беса“ (Косово) с „Извидач“ (Босна и Херцеговина).