Откриха канабис в дома на семейство в Свищов, дрогата била на непълнолетната им дъщеря  

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Свищов.

Във вторник в хода на специализирана полицейска операция, проведена на територията на РУ – Свищов е извършена проверка в жилище в крайдунавския град, обитавано от 39-годишен мъж и семейството му.

В хода на проверката в имота е намерена кутия със саморъчно свита цигара и свивка, съдържащи листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Същата е с общо тегло около три грама.

В хода на проверката е изяснено, че наркотичното вещество е на непълнолетната му дъщеря. По случая се води досъдебно производство.