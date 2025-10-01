Откриха учебната година във ВТУ, над 3700 първокурсници прекрачиха прага на университета

Поредната учебна година беше открита във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Символично камбаната удари ректорът проф. Димитър Димитров заедно със студентката от първи курс Деница Йорданова.

Над 3700 първокурсници от различни специалности прекрачиха прага на учебното заведение.

Тържествената церемония се състоя традиционно пред паметника на светите братя, а Градският духов оркестър изсвири химните на България и Европейския съюз. Програмата беше водена от новия заместник-ректор по учебната дейност доц. д-р Боряна Здравкова.

Сред официалните гости на тържеството бяха областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, зам.-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев, митрополит Григорий, зам.-председателят на Великотърновския общински съвет Росен Иванов и началникът на Регионалното управление на образованието Здравка Минчева.

С поздрав към всички се обърна ректорът проф. Димитър Димитров, който пожела на първокурсниците да изкарат в учниверситета едни от най-хубавите години в живота си.

„Радва окото тази гледака, толкова много хора. Традиционното тържество всяка година е и повод за равносметка.

Над 3700 първокурсници, бакалаври и магистри, както и всички наши останали студенти избрахте Великотърновския университет и аз мога да ви уверя, че изборът ви е правилен. Нашият университет е един от най-големите, но не това е най-важното. Важното е, че нашият университет се е старал винаги да съчетава традициите с новите тендентции, иновацииите и постоянното напредване. Ще дадем всичко възможно да ви предоставим възможностите да се обучавате, да се развивате и да градите вашето бъдеще, като започнем от реновирането на материалната база, което върви, минем през кадровото израстване и стигнем до въвеждането на различни иновации“, обърна се към всички проф. Димитров.

Председателят на Студентския съвет Васил Цонков също отправи поздравления по случай началото на учебната година. Той определи деня като нова страница, при която всички ще поставят нов етап в своето университетско пътуване.

„То ще бъде изпълнено с изпитания, но и с моменти на растеж, приятелства и постижения, които ще помним завинаги. На всички студенти пожелавам силата да приемате трудностите и смелостта да следвате мечтите си“, каза Васил Цонков. В отговор на неговите пожелания приветствие от името на първокурсниците отправи Деница Йорданова от специалност „Приложна лингвистика“. Студентката получи букет от областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

„Вие сте бъдещето на България, за мен е чест и удоволствие да ви пожелая сили да прославяте България и да останете тук, защото разчитаме на вас. ВТУ е университет с традиции, аз съм възпитаник на университета. Бъдете смели, следвайте мечтите си“, каза областният управител.

Празничен молебен беше отслужен от митрополит Григорий, който припомни исторически събития, свързани с датата 1 октомври. Той се обърна към студентите, наричайки ги „превъзходителства“, тъй като по думите му превъзхождат всички и ще пренесат в бъдещето надеждите на всички.

За всички студенти тази вечер е организирана и дискотека на открито пред сградата на ректората. Точно в 19.00 часа DJ Емо ще застане на пулта и ще даде начало на забавата.

Михаил МИХАЛЕВ