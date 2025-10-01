Правят нови улици и паркинги със 116 места в търновски квартал за 3,2 млн. лева

Три нови улици с тротоари и зелени площи и три паркинга ще бъдат изградени около новата детска градина в кв. „Картала“. Прогнозната стойност на проекта е 3 192 700 лв.

Община Велико Търново кани строителни фирми, с които да проведе пазарни консултации, преди да обяви обществена поръчка за същинското строителство. Улиците, включени в разработката, са с дължина съответно 189, 121,60 и 90,20 метра. Изграждането на улиците е належащо, защото към настоящия момент подходът към новата детска градина е единствено от ул. „Мальовица“.

Съществуващият терен около детската градина, върху който ще бъдат изградени новите улици, паркинги и тротоарни настилки, е обрасъл със саморасли храсти и дървета с множество издънки и се е образувал недостъпен масив. Единствените ценни дървета са два ореха, останалите са круши, джанки, акация, върба и други. След проверка на състоянието им се оказало, че някои са частично изсъхнали, други са със счупени клони. Всички дървета и храсти, които попадат в обхвата на проекта, ще бъдат премахнати и ще бъдат засадени нови.

Паркингите ще бъдат три.

Първият е с големина 809 кв. метра и 57 паркоместа, вторият – с площ 1170 кв. метра, с 50 паркоместа, от които 4 за хора с увреждания, а третият е най-малък – с 9 места за паркиране и площ от 123,80 кв. метра.

Освен новото строителство в северната част на ул. „Мальовица“ ще бъдат подменени бордюрите и съществуващата тротоарна настилка. А на ул. „Александър Бурмов“ в участък без тротоар такъв ще бъде изграден с вибропресовани павета в сив и червен цвят.

Ана РАЙКОВСКА

Снимката е илюстративна.