Пренасрочиха гостуването на „Етър ВТ“ на „Дунав от Русе“ за неделя

Срещата за първенство на Втора лига между отборите на „Дунав“ /Русе/ и „Етър ВТ“ ще се играе на 5 октомври от 16 часа, вместо на 4 октомври от 18 часа, съобщиха от великотърновския клуб. Промяната от събота за неделя е заради заетост на Градския стадион в Русе. Изключително тежък двубой очаква „виолетовите“. Домакините са записали до момента 8 победи и едно равенство и с актив от 25 точки и голова разлика 20:3 са еднолични лидери в класирането, като имат и мач по- малко от втория „Янтра“ /Габрово/.

От своя страна етърци са дванайсти в класирането с 8 точки. Главен съдия е Любослав Любомиров, ще му аситират Асен Крумов и Алекс Крушков.