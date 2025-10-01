трактор
С нов трактор ще разтребват след джулюнския пазар

Галина Георгиева 87 четения 0 Comments

ТРАКТОР С МУЛЧЕР И РЕМАРКЕ Е НОВАТА ПРИДОБИВКА НА КМЕТСТВО ДЖУЛЮНИЦА. Техниката е осигурена от Община Лясковец и нуждата от такава машина била належаща.

С нея ще се прави усърдно почистване след голямото нашествие от гости в селото, които всяка седмица идват специално за неделния джулюнски пазар. Употребата й ще помогне и за други дейности, свързани с облагородяване на мястото.

Машината беше връчена на кмета на селото Мариан Точев лично от общинския кмет Васил Христов. Градоначалникът обеща, че поетапно ще бъдат оборудвани с подобна техника и останалите населени места в общината.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

