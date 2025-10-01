Сара Радованович от Сърбия спечели „Сребърна Янтра” 2025, Васил Найденов аплодира победителите

95 млади таланти и 18 пеещи семейства си оспорваха наградите на великотърновския конкурс

Голямата награда на 23-тия Международен конкурс „Сребърна Янтра” отпътува за Белград заедно с победителката – 16-годишната Сара Радованович.

Тя получи авторска статуетка и парична премия от 1000 евро, както и авторска песен от композиторката Елена Лорейна Швилпе от Латвия, член на журито във Велико Търново.

След предварителна селекция на сцената на МДТ „К. Кисимов” в два конкурсни дни премериха сили 95 млади таланти и 18 пеещи семейства.

Специален гост на официалното откриване бе големият Васил Найденов, който бе председател на международното жури през първите 7 години на конкурса.

Носители на трофей за най-добро комплексно представяне в своите възрастови групи извоюваха: Симона Цекова (5-8 г.), Радина Папазова (9-10 г.), Мирела Думбрава – Молдова (11-12 г.), София Фонсека – Португалия (13-16 г.), Илария Ферари – Сан Марино (17-25 г.) и семейният дует „Искра & Симона” в категория „Пеещи семейства”.

Наградите „Най-добро изпълнение на българска песен” извоюваха: Крисия Минчева, Тея Джукелова, Кристиян Илков, Елица Камбурова и Василена Василева.

В категория „Най-добро изпълнение на песен на роден език” призове спечелиха Александра Иванова, Самуел Санна (Италия), Сара Ханц (Румъния), Лина-Мария Гомес (Колумбия) и Мелания Ди Джорджо (Ватикана).

Особено разгорещена битка водиха участниците за категория „Най-добро изпълнение на чужда песен”, състезавайки се с изпълнения на световни хитове. Най-достойни за наградите по групи бяха: Божидара Калиманова, Милена Ерхан (Молдова), Пресияна Великова, Димитър Георгиев и Рафаеле Кастелучи (Италия).

И тази година Детското жури присъди по една награда за артистично присъствие на сцената – Виктор Борисов, Кристина Димитрова, Филип Николов, Виктория Пенева и Ники Николаев.

В най-атрактивната група – „Пеещи семейства”, жури и публика аплодираха изявите на 18 фамилни дуета и триа. Семейство Василеви от София пяха и танцуваха като истински артисти от „Брилянтин”. Баща и дъщеря Гомес представиха песента на сънародничката си Шакира “La Bicicleta” на… велосипеди.

Наградата на Патрона на конкурса – кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов, отпътува за Пловдив, спечелена от Виктория Илиева.

Гласовитият Павел Петров от Севлиево бе удостоен с Наградата на Областния управител, а Наградата на председателя на Великотърновския Общински съвет бе спечелена от Кристина Енчева – популярно и обичано име във Велико Търново.

Атрактивни награди връчиха и Музикална къща „Търсач” – Велико Търново – 40 часа безплатна работа в студио, новото сдружение „Българско сърце”, „Евротурс ВТ“.

Теди Кацарова и тази година зарадва със своите персонални награди – студийни записи, опознавателни разходки в студиата на БГ Радио и пряко участие в концерт на Силвия и Теди Кацарови. На сцената на МДТ „К. Кисимов” Теди стана кръстница на Мажоретния състав на ДГ „Ален мак”, който вече носи името „Елеганс”.

Специален гост на гала концерта бе лиричният тенор от Китай Цинг Фанг Хъ – възпитаник на Музикалната академия в Болоня, настоящ докторант на МА „Панчо Владигеров”.

Доминик Симионеску – член на журито от Румъния, отново впечатли всички с музикалния си поздрав на български език на вечния хит „Двама” на Мария Нейкова.

За трети път маестро Роко Палацо от Италия направи своя мастер клас „ВОКАЛ ФИТНЕС” под открито небе на сцената на Арт лято в парк „Асеневци”. Своеобразен дебют пред публика направи група „Syndrome of the Last Song“ с вокалистки Дарена и Васи от студио „Румина”. Пред паметника на Асеневци прозвуча и най-новата песен за Велико Търново – „Янтра сребърна, Янтра – музика”, изпълнена от творческия екип Елизабет и Георги Визио – баща и дъщеря. На това емблематично място бе разрязана и фестивалната торта.

В 23-то издание на „Сребърна Янтра” тази година участваха след предварителна селекция изпълнители от 5 до 25 години от 10 държави – Италия, Португалия, Сан Марино, Ватикана, Сърбия, Латвия, Молдова, Румъния, Колумбия, както и от десетки музикални школи от България.

„Благодаря на всички за прекрасния конкурс, който направихме. Специална благодарност на нашите спонсори, които помогнаха да зарадваме всички участници, и на Община В. Търново за подкрепата, на доброволците от Дебелец, водени за поредна година от Събка Илиева. Благодаря на деца и ръководители от ТА „Търновче”, МС „Елеганс” – ДГ „Ален мак”, балет „Вдъхновение”, ТК „Динамик” и ДЕС „Румина”! Благодаря и на студио „Мелодия” – нашия нов медиен партньор, и на всички хора с големи сърца, отворени към децата и музиката!” – сподели Румяна Начева – създател, директор и продуцент на конкурса „Сребърна Янтра”.

Сн. „Сребърна Янтра”