Тазгодишният септември – сред най-топлите и сухи в последните 15 години

Средните месечни температури са между 16 и 23 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между плюс 0,5 и плюс 3 градуса.

Тазгодишният септември е подобно топъл на септември 2024 г., както и на други много топли месеци септември за последните 15 години. Най-високата измерена температура е 37,2 градуса на 3 септември в Раднево, обл. Стара Загора. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e 0 градуса на 19 септември в Чепеларе, където има и слана, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 5,8 градуса на вр. Мусала на 30 септември. В София най-високата измерена температура е 33,5 градуса на 3 септември, а най-ниската – плюс 5,5 градуса на 19 септември.

В по-голямата част от страната месечните суми на валежите са под климатичната норма –

между 1% (Крумовград) и 85% (Пещера) от нея. Суми над климатичната норма има в станции в крайните североизточни райони (Шабла, 179%). Септември 2025 г. е сред най-сухите месеци септември за последните 15 години. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 95 мм от дъжд в Шабла на 13 септември. В София месечната сума валеж е 12 мм, което е 23% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 6 мм от дъжд на 29 септември. Дните с най-голям брой станции с регистрирана гръмотевична дейност са 12 септември – в Източна България, и 14 септември – в Западна.

БТА