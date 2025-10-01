Удължават срока на услугата „Топъл обяд“ във Велико Търново

УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“, В РАМКИТЕ НА КОЯТО 305 ЛИЦА БЕЗ ДОХОДИ ПОЛУЧАВАТ ХРАНА във Велико Търново, ще продължи да се предоставя и през следващите 4 месеца.

Това се случва след осигурено финансиране по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

Подаденото от Община Велико Търново проектно предложение на 19 септември е одобрено от Управляващия орган и се отпускат 69 713 лв. Тези средства ще стигнат за 84 работни дни, считано от 1 октомври 2025 г. до 31 януари 2026 г.

Услугата осигурява здравословна и разнообразна храна за обяд на лица, които нямат доходи и не са в състояние сами да сложат нещо на трапезата си.

Потребителите получават приготвена храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, а поне веднъж седмично и десерт.

Храната се раздава в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за хората.

Потребителите, които към момента ползват услуги по проекта, ще продължат да ги получават и не се изисква ново кандидатстване.

Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители, могат да подадат заявление-декларация в офиса на Домашен социален патронаж на адрес Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ N 18.

Галина ГЕОРГИЕВА