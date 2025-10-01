Водач отказа тест за дрога, спътникът му е задържан с наркотици

Служители на РУ – Горна Оряховица установиха водач, отказал проба за употреба на наркотични вещества, задържаха спътника му за притежание на дрога.

На 30 септември около 17,30 ч. в железничарския град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 25-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан. В хода на инспекцията е установено, че 24-годишен пътник в колата държи плик, съдържащ листна маса, с тегло около 2 грама, реагираща при полеви наркотест на канабис.

Пътникът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Водачът е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества, отказал е и кръвна проба. По случая е започнато бързо производство.