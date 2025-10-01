ВСС изпраща в пенсия прокурор Радослав Косев с личен почетен знак първа степен – златен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2, поощри Радослав Косев – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“.

Той получава и парична награда в размер на 1500 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Христо Христов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, който се мотивира с дългогодишния юридически стаж на прокурор Косев. Държавният обвинител има над 34 години, изцяло в органите на съдебната власт, с неговата задълбочена работа и авторитет.

Колегията освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Радослав Косев от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Велико Търново, считано от 13.октомври 2025 г.