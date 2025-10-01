Зам.-кметът Нейко Генчев и проф. Бора Беливанова с награди от посолството на Китай

Зам.-кметът Нейко Генчев и знаковата преподавателка по китайски език проф. Бора Беливанова получиха Награда за принос в българо-китайските отношения.

Статуетките бяха връчени в посолството на Китайската народна република по случай 76 години от създаването й.

Отличието се връчва за първа година, а Нейко Генчев и проф. Беливанова бяха номинирани от Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет.

„В качеството си на председател на Асоциацията на китаистите в България имах честта да получа и предам наградата на проф. Беливанова от посланика на КНР у нас – Н. Пр. г-жа Дай Цинли, за принос към българо-китайските отношения в областта на образованието. Проф. Беливанова е учен с неоспорим принос, доайен на китаистиката в България, преводач от световна величина, почетен председател на Асоциацията на китаистите в България, прекрасен преподавател и човек. А другият отличен в същата област е заместник-кметът на Велико Търново – г-н Нейко Генчев – кънтри звездата, която пее и на китайски – Барни Есвил“, изрази радостта си доц. Искра Мандова, която оглавява Институт „Конфуций“ във Велико Търново.

Проф. Беливанова е знаков преподавател и за Великотърновския университет, именно тя е преподавала на доц. Искра Мандова и на настоящия декан на Филологическия факултет доц. Полина Цончева. А зам.-кметът Нейко Генчев учи китайски език в Института „Конфуций“ в старата столица.

На церемонията по награждаването присъства и председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

Михаил МИХАЛЕВ